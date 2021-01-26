Вакцина, референдум, колектори: чим сьогодні займеться Рада

Після смертельної пожежі у Харкові, в парламент терміново внесли два важливих законопроекти

Сьогодні Верховна Рада розгляне кілька важливих законопроектів, зокрема, про загальнонаціональний референдум і прискорену реєстрацію вакцини від коронавірусу.

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Насамперед депутати внесуть зміни до порядку денного четвертої сесії (цей пленарний тиждень останній на цій сесії). Потім затвердять календарний план п'ятої сесії.

Після цього Рада візьметься приймати закони. Спочатку розглянуть законопроєкт №4613 про державну реєстрацію лікарських засобівпід зобов'язання. Він потрібен для проведення екстреної вакцинації від COVID-19.

Потім депутати проголосують за президентський документ (№4499) про допуск іноземних військовиху 2021 році на навчання, які будуть проходити на території України.

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Також будуть два урядових законопроекти щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок пожежної безпеки (№3931), а також про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки (№4157). Ці документи були терміново внесені в Раду після смертельної пожежі у Харкові.

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Одне з головних питань, яке сьогодні розглянуть – прийняття закону про загальнонаціональний референдум (№3612), який дозволить виносити українцям на обговорення деякі важливі питання.

Також депутати візьмуться за врегулювання роботи колекторських компаній (№4241), посилення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів (№3633).

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