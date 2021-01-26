Українська
$ 28,17
34,23
  1. Новости политики

Вакцина, референдум, коллекторы: чем сегодня займется Рада

26 января, 09:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После смертельного пожара в Харькове, в парламент срочно внесли два важных законопроекта

Сегодня Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов, в частности, про общенациональный референдум и ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса.

Реклама

Первым делом депутаты внесут изменения в повестку дня четвертой сессии (эта пленарная неделя последняя на этой сессии). Потом утвердят календарный план пятой сессии.

После этого Рада возьмется принимать законы. Сначала рассмотрят законопроект №4613 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Он нужен для проведения экстренной вакцинации от COVID-19.

Затем депутаты проголосуют за президентский документ (№4499) о допуске иностранных военных в 2021 году на учения, которые будут проходить на территории Украины.

В тренде
"43 по паспорту, 30 – в душе": Зеленский показал фото из спортзала

Также будут два правительственных законопроекта относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок пожарной безопасности (№3931), а также об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (№4157). Эти документы были срочно внесены в Раду после смертельного пожара в Харькове.

Реклама

Один из главных вопросов, который сегодня рассмотрят – принятие закона об общенациональном референдуме (№3612), который позволит выносить украинцам на обсуждение некоторые важные вопросы.

Также депутаты возьмутся за урегулирование работы коллекторских компаний (№4241), усиление ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов (№3633).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты вакцина референдум

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рождения
Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рожденияПолитика
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в "комнате грязи" Путина (видео)Политика
"43 по паспорту, 30 – в душе": Зеленский показал фото из спортзалаПолитика
"Спасибо тебе за каждый день": Елена Зеленская трогательно поздравила президента (фото)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять