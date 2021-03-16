Вакцина, IKEA і НАТО: що Зеленський обговорював з прем'єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном боротьбу з коронавірусом і забезпечення вакциною, а також згадав про вихід на український ринок шведського бренду IКЕА.

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Про це повідомила прес-служба українського президента

"Сторони обговорили ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в Україні та Швеції і забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами", – йдеться в повідомленні.

Також говорили про поглиблення двосторонньої взаємодії в сфері оборони і перспективу співпраці в рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Президент України позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії IКЕА. Крім того, Зеленський і Левен обговорили запозичення досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів.

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Володимир Зеленський і Стефан Левен також обмінялися запрошеннями відвідати країни один одного. Український президент запросив шведського прем'єра на святкування Дня Незалежності, а той покликав його взяти участь у форумі пам'яті жертв Голокосту і боротьби з антисемітизмом, який має відбутися в жовтні поточного року.

Голова держави подякував прем'єру Швеції за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розповів про ситуацію на Донбасі.

Також домовилися про роботу над активізацією двосторонньої торгівлі та доведенням її до допандемічного рівня.

Нагадаємо, минулого тижня голова української держави зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, з яким обговорив вакцинацію від COVID-19.

Ми також повідомляли, що в Києві 1 лютого відбулосявідкриття першого в країні магазину IKEA.

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