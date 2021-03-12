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Розмова Зеленського з Нетаньяху: Україна та Ізраїль можуть ввести "зелені паспорти"

12 березня, 17:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українцям та ізраїльтянам можуть ввести ковідні документи для подорожей

Після розмови з президентом Австрії, глава української держави зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, з яким насамперед обговорив вакцинацію від COVID-19.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Біньямін Нетаньяху і Володимир Зеленський. Фото: прес-служба ізраїльського уряду

Біньямін Нетаньяху і Володимир Зеленський. Фото: прес-служба ізраїльського уряду

Особливу увагу співрозмовники приділили протидії поширенню коронавірусу. Зеленський відзначив успіх ізраїльтян у питанні вакцинації населення. Напередодні Нетаньяху заявляв, що Ізраїль подолав пандемію.

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"Дякую вам за допомогу, за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцин", – сказав Зеленський.

Також вони обговорили можливість взаємного визнання сертифікатів про щеплення – т.зв. зелених паспортів, за допомогою яких можна буде відновити туризм і регулярне авіасполучення між країнами.

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"Зелені паспорти" відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїле", – зазначив український лідер.

Нетаньяху теж погодився, що "зелені паспорти" будуть корисними для економік обох країн.

Президент України і прем'єр Ізраїлю обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленський розповів, які кроки Київ робить для врегулювання конфлікту, а також подякував Нетаньяху за підтримку України.

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Наостанок Зеленський запросив Нетаньяху до Києва на святкування 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Євросоюз випустить COVID-сертифікати імунітету. Греція вимагає якнайшвидшого запуску сертифікатів, Франція і Бельгія – говорять про проблеми

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Ізраїль Володимир Зеленський паспорт Беньямін Нетаньягу

Джерело: Сьогодні

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