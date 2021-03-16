Вакцина, IKEA и НАТО: что Зеленский обсуждал с премьером Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном борьбу с коронавирусом и обеспечение вакциной, а также вспомнил о выходе на украинский рынок шведского бренда IКЕА.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента

"Стороны обсудили ситуацию по борьбе с коронавирусом в Украине и Швеции и обеспечение Украины вакциной, лицензированной западными странами", – говорится в сообщении.

Также говорили об углублении двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективах сотрудничества в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании IКЕА. Кроме того Зеленский и Левен обсудили заимствование опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов.

Реклама

Владимир Зеленский и Стефан Левен также обменялись приглашениями посетить страны друг друга. Украинский президент пригласил шведского премьера на празднование Дня Независимости, а тот позвал его принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре текущего года.

Глава государства поблагодарил премьера Швеции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассказал о ситуации на Донбассе.

Также договорились о работе над активизацией двусторонней торговли и доведением ее до допандемического уровня.

Напомним, на прошлой неделе глава украинского государства созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым обсудил вакцинацию от COVID-19.

Мы также сообщали, что в Киеве 1 февраля состоялось открытие первого в стране магазина IKEA.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама