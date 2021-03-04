В Україні почалася третя хвиля ковіду: чи буде новий локдаун

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля ковіду. При цьому він сподівається, що локдаун не доведеться вводити і поки діятиме адаптивний карантин. Про це він сказав на пресконференції за підсумками роботи року його уряду.

Реклама

На запитання журналістів, чи буде по всій країні вводитися новий локдаун через збільшення кількості нових хворих на COVID-19, прем'єр відповів: "Потрібно констатувати, що, на жаль, почалася третя хвиля епідемії в Україні".

За його словами, для боротьби з поширенням коронавірусу в уряду нині є адаптивний карантин, у деяких регіонах введений локдаун: в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській областях, а на підході ще Вінницька і Тернопільська області.

"Коли більшість областей будуть у "червоній зоні", швидше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила. Дуже б не хотілося цього робити... Чи буде локдаун? Я не дам відповіді, чи буде локдаун", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що поки максимально будуть застосовувати адаптивний карантин, але якщо система охорони здоров'я буде перевантажена, Україна піде шляхом інших європейських країн – посилить обмеження.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня Україна жила в обмеженнях "червоної зони". Президент Володимир Зеленський підбив підсумки зимового локдауну.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама