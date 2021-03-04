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В Україні почалася третя хвиля ковіду: чи буде новий локдаун

4 березня, 12:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава уряду назвав умову для повернення України до жорстких обмежень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля ковіду. При цьому він сподівається, що локдаун не доведеться вводити і поки діятиме адаптивний карантин. Про це він сказав на пресконференції за підсумками роботи року його уряду.

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На запитання журналістів, чи буде по всій країні вводитися новий локдаун через збільшення кількості нових хворих на COVID-19, прем'єр відповів: "Потрібно констатувати, що, на жаль, почалася третя хвиля епідемії в Україні".

За його словами, для боротьби з поширенням коронавірусу в уряду нині є адаптивний карантин, у деяких регіонах введений локдаун: в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській областях, а на підході ще Вінницька і Тернопільська області.

"Коли більшість областей будуть у "червоній зоні", швидше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила. Дуже б не хотілося цього робити... Чи буде локдаун? Я не дам відповіді, чи буде локдаун", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що поки максимально будуть застосовувати адаптивний карантин, але якщо система охорони здоров'я буде перевантажена, Україна піде шляхом інших європейських країн – посилить обмеження.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня Україна жила в обмеженнях "червоної зони". Президент Володимир Зеленський підбив підсумки зимового локдауну.

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Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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коронавірус хвиля Денис Шмигаль COVID-19 локдаун

Джерело: Сьогодні

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