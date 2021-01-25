Ми змогли домогтися гарних результатів: Зеленський підвів підсумки локдауну (відео)

У перший день після закінчення посиленого карантину президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він привітав людей з закінченням локдауну і заявив, що вакцинація розпочнеться вже в лютому.

Реклама

Відповідне відеозвернення він опублікував в Telegram.

"Сьогодні ми вийшли з локдауну, у нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу по-перше привітати всіх нас, а по-друге подякувати кожному. Разом з вами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні ми змогли досягти гарних результатів", – сказав він.

Так, під час звернення глава країни говорив про таке:

після зимових свят в Україні не відбулося спалаху інфекції, на відміну від інших європейських країн;

за ці тижні видужалих було більше, ніж хворих;

у лікарнях ввели 14 000 додаткових ліжок. Усього їх майже 70 000. 70% з них вільні. А понад 80% місць по країні забезпечені киснем;

можна констатувати, що локдаун виправдав себе;

уперше в історії незалежної України в період кризи гроші спрямовані на пряму допомогу підприємцям. Йдеться про 8000 гривень виплат;

уже в лютому почнеться вакцинація. Незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії;

ситуація стабільна, контрольована і не така загрозлива, як навесні. Але це ще не кінець COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, наскільки був ефективним локдаун, а також чи може ситуація повторитися.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама