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Ми змогли домогтися гарних результатів: Зеленський підвів підсумки локдауну (відео)

25 січня, 19:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За словами президента, локдаун виправдав себе

У перший день після закінчення посиленого карантину президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він привітав людей з закінченням локдауну і заявив, що вакцинація розпочнеться вже в лютому.

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Відповідне відеозвернення він опублікував в Telegram.

"Сьогодні ми вийшли з локдауну, у нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу по-перше привітати всіх нас, а по-друге подякувати кожному. Разом з вами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні ми змогли досягти гарних результатів", – сказав він.

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Так, під час звернення глава країни говорив про таке:

  • після зимових свят в Україні не відбулося спалаху інфекції, на відміну від інших європейських країн;
  • за ці тижні видужалих було більше, ніж хворих;
  • у лікарнях ввели 14 000 додаткових ліжок. Усього їх майже 70 000. 70% з них вільні. А понад 80% місць по країні забезпечені киснем;
  • можна констатувати, що локдаун виправдав себе;
  • уперше в історії незалежної України в період кризи гроші спрямовані на пряму допомогу підприємцям. Йдеться про 8000 гривень виплат;
  • уже в лютому почнеться вакцинація. Незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії;
  • ситуація стабільна, контрольована і не така загрозлива, як навесні. Але це ще не кінець COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, наскільки був ефективним локдаун, а також чи може ситуація повторитися.

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Украина Володимир Зеленський локдаун
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