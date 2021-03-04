В Украине началась третья волна коронавируса: будет ли новый локдаун

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. При этом он надеется, что локдаун не придется вводить и пока будет действовать адаптивный карантин. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы года его правительства.

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На вопрос журналистам, будет ли по всей стране вводится новый локдаун в связи с увеличением количества новых больных COVID-19, премьер ответил: "Нужно констатировать, что, к сожалению, началась третья волна эпидемии в Украине".

По его словам, для борьбы с распространением коронавируса у правительства сейчас есть адаптивный карантин, в некоторых регионах введен локдаун: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской областях, а на подходе еще Винницкая и Тернопольская.

"Когда большинство областей будут в "красных зонах", скорее всего придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила. Очень бы не хотелось этого делать … Будет ли локдаун? Я не дам ответ, будет ли локдаун", – сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас пока максимально будут применять адаптивный карантин, но, если система здравоохранения будет перегружена, Украина пойдет по пути других европейских стран – ужесточать ограничения.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января Украина жила в ограничениях "красной зоны". Президент Владимир Зеленский подвел итоги зимнего локдауна.

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Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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