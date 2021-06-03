У "Слузі народу" закликали Раду припинити вплив олігархів

Найважливіше в новому законопроєкті – визначення, хто дійсно є олігархом і деструктивно впливає на країну

Верховна Рада IX скликання повинна припинити багаторічний тиск олігархів на суддів, правоохоронців та політиків, і загалом їхній вплив на всі сфери життя в країні.

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Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

Він підкреслив, що олігархи – це не тільки політичний вплив і тиск, а й монополізація галузей і напрямків промисловості.

"Це про багаторічний підкуп політиків, депутатів різних рівнів, суддів, правоохоронців, інших державних службовців, щоб вони ухвалювали рішення не на користь народу України, а на користь певних олігархічних груп. Я вважаю, що ця ВР має покласти цьому край", – заявив Костін.

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За його словами, найважливіше в президентському законопроєкті про деолігархізацію не визнання факту, що олігархи дійсно мають вплив протягом 30 років незалежності України, а можливість суспільства зрозуміти, хто дійсно є олігархом і деструктивно впливає на суспільне, політичне та економічне життя в країні.

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Тому законопроєкт містить чіткі критерії для визначення особи олігархом: є активи значної вартості, монопольно контролює одну з галузей, має значний вплив на медіа і бере участь у політичному житті. Якщо збігаються три з чотирьох критеріїв, то людина отримує статус олігарха.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про деолігархізацію. Документ №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" визначено як невідкладний, і депутати повинні розглянути його найближчим часом.