В "Слуге народа" призвали Раду прекратить влияние олигархов

Самое важное в новом законопроекте – определение, кто действительно является олигархом и деструктивно влияет на страну

Верховная Рада IX созыва должна прекратить многолетнее давление олигархов на судей, правоохранителей и политиков, и вообще их влияние на все сферы жизни в стране.

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Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

Он подчеркнул, что олигархи – это не только политическое влияние и давление, а и монополизация отраслей и направлений промышленности.

"Это о многолетнем подкупе политиков, депутатов разных уровней, судей, правоохранителей, других государственных служащих, чтобы они принимали решения не в пользу народа Украины, а в интересах определенных олигархических групп. Я считаю, что эта ВР положить этому конец", – заявил Костин.

По его словам, самое важное в президентском законопроекти о деолигархизации не признание факта, что олигархи действительно имеют влияни в течение 30 лет независимости Украины, а возможность общества понять, кто действительно является олигархом и деструктивно влияет на общественную, политическую и экономическую жизнь в стране.

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Поэтому законопроект содержит четкие критерии для определения лица олигархом: есть активы значительной стоимости, монопольно контролирует одну из отраслей, имеет значительное влияние на медиа и участвует в политической жизни. Если совпадают три из четырех критериев, то человек получает статус олигарха.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о деолигархизации. Документ №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" определен как неотложный, и депутаты должны рассмотреть его в ближайшее время.