У "Слузі народу" відхрестилися від висловлювання Милованова про МВФ

Гетманцев вважає, що тут нічого обговорювати

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді не підтримує грубих висловлювань радника голови Офісу президента Тимофія Милованова на адресу Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Про це заявив керівник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"Милованов така екстравагантна фігура в нашій команді, і ми його за це любимо іноді, а іноді – ні. Він дозволяє собі певні висловлювання, з якими ми не погоджуємося абсолютно, я можу це з впевненістю сказати", – заявив він.

На думку Гетманцева, висловлювання Милованова не варте обговорення, хоча й можна назвати скандальним.

"Я не думаю, що це питання варте будь-якої реакції, навіть більше, варте того, щоб ми його обговорювали. Безумовно, це скандал, такий собі скандальчик, скажімо так. Він не несе ніякого сенсу", – вважає він.

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Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента і екс-міністр економіки Тимофій Милованов грубо відреагував на звинувачення в невдалих переговорах України з МВФ про черговий кредитний транш, заявивши в коментарі у Facebook, що "МВФ обкакався, а не Україна".

13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.

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