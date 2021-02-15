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В "Слуге народа" открестились от высказывания Милованова о МВФ

15 февраля, 23:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Гетманцев считает, что тут нечего обсуждать

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде не поддерживает грубых высказываний советника главы Офиса президента Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда (МВФ).

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Об этом заявил руководитель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина".

"Милованов такая экстравагантная фигура в нашей команде, и мы его за это любим иногда, а иногда – нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", – заявил он.

По мнению Гетманцева, высказывание Милованова не стоит обсуждения, хотя и можно назвать скандальным.

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, чтобы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несет никакого смысла", – считает он.

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Напомним, накануне советник главы Офиса президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов грубо отреагировал на обвинение в неудачных переговорах Украины с МВФ об очередном кредитном транше, заявив в комментарии в Facebook, что "МВФ обкакался, а не Украина".

13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

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Даниил Гетманцев МВФ Тимофей Милованов слуга народа
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