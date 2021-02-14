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"Там МВФ обкакався": Милованов несподівано прокоментував переговори про транш Україні

14 лютого, 21:54

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Радника ОП звинуватили в невдалих переговорах з МВФ

Радник керівника Офісу президента й ексміністр економіки Тимофій Милованов грубо відреагував на звинувачення в невдалих переговорах України з Міжнародним валютним валютним фондом (МВФ) щодо чергового кредитного траншу.

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Відповідний коментар з'явився під його дописом у Facebook про візит президента в ОАЕ.

"МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись", – відповів Милованов на один з коментарів про невдачу, яка спіткала Україну на переговорах з місією МВФ.

Слід зазначити, що багато коментаторів під постом дуже здивувалися такому нетактовному висловлюванню офіційної особи стосовно міжнародної організації.

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Нагадаємо, 13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.

Після переговорів Милованов заявив, що з МВФ постійно триває процес узгодження позицій і суттєвих ризиків для України немає, але є принципові питання, пов'язані, зокрема, з незалежністю державного управління.

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переговори транш МВФ Тимофій Милованов
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