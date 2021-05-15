У "Слузі народу" назвали головного кандидата на заміну Степанову

Арахамія підтвердив, що депутати налаштовані відправити Степанова у відставку – шансів залишитися практично немає

Максим Степанов і Віктор Ляшко. Колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, найімовірніше, буде звільнений Верховною Радою. Основна причина – провал вакцинації. Найймовірнішим кандидатом на його місце є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Про це на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Реклама

За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже подав до Ради подання на звільнення Степанова. Він розповів, хто, найімовірніше, стане новим міністром охорони здоров'я.

"Я думаю, що найвірогіднішим кандидатом є Ляшко", – сказав голова фракції.

Нардеп підтвердив, що в Офісі президента пропонували міністрові подати заяву на відставку, проте поки він її не написав.

"Наскільки мені зараз відомі настрої у фракції, то з великою ймовірністю він буде звільнений... У залі теж багато політичних партій, які відкрито виявляли бажання зняти його з посади", – сказав Арахамія.

Також голова фракції "Слуга народу" пояснив, що головною причиною звільнення Степанова є провал вакцинації, що навіть президенту Зеленському особисто доводилося домовлятися щодо вакцин.

"Хочу підкреслити, що Ляшко займався карантином, тестами і там є багато результатів. Вакцинацію забрав на себе особисто Степанов і мені здається – не впорався вчасно з цим завданням", – резюмував Арахамія.

Як стверджує нардеп Олексій Гончаренко, голову МОЗ Максима Степанова змушують написати заяву на звільнення, проте він відмовляється. Раніше стало відомо, що в Раді вже зібрані підписи за відставку Степанова.