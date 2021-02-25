"В одну авантюру хочуть втягти": запис розмови Медведчука і Суркова про обмін полоненими

У 2014 році Віктор Медведчук у розмові з тоді ще помічником президента РФ Владиславом Сурковим обговорював, як п'ятий президент України Петро Порошенко попросив його взяти участь в обміні полоненими з Росією. Запис телефонної розмову, голоси в якому схожі на Медведчука і Суркова, з'явився у розпорядженні Цензор.НЕТ.
Відзначимо, в 2014 році Медведчук ще не був депутатом Верховної Ради, але на той момент президент Порошенко запропонував йому допомогти з обміном полоненими.
Наводимо стенограму розмови щодо обміну полоненими:
Медведчук: "Слухай, ще в одну авантюру мене хочуть втягти".
Сурков: "Чого?".
Медведчук: "Дивись, запропонував наш шановний Петро Олексійович, і це було підтримано Володимиром Володимировичем (Путіним), взяти участь у звільненні полонених. Мені. Тобто він готовий дати мені мандат...".
Сурков: "Я знаю, що ти там... можеш грати".
Медведчук: "А ти знаєш…".
Сурков: "Ну і що у підсумку?".
Медведчук: "Ну нічого, я чекаю мандат".
Сурков: "Давай, забирай".
Медведчук: "Ти згоден з цим?".
Сурков: "Я думаю, тобі це в плюс".
Медведчук: "Ну ти ж не заперечуєш, ні?".
Сурков: "Я сто відсотків не заперечую".
Медведчук: "Я ж людина, яка вже прожила життя, вже у віці... Слав, вибач... І коли мені Порошенко двічі сказав, що треба тобі позайматися, я говорю: спасибі, Петре Олексійовичу, ну якщо треба, то я готовий".
Нагадаємо, ще в 2014 році Медведчук розповідав про свою роль в обміні полоненими, який відбувся 26 грудня того року.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 лютого 2021 року Україна ввела санкції проти Медведчука. Таких заходів було вжитр в рамках кримінального провадження про фінансування тероризму, яке розслідує СБУ.
Всі подробиці в спецтемі Обмін полоненими
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