"В РФ это день победобесия, а для меня – святой день": что Гордон думает о 9 мая

Журналист Дмитрий Гордон очень трепетно относится к 9 мая и считает для себя День победы святым днем, а Россию обвинил в показушности в вопросе Второй мировой войны. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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По его словам, для него 9 мая – это день скорби по миллионам загубленных жизней.

"Для меня День победы – святой день. Я праздную его, несмотря ни на какие нововведения, 9 мая... Каждый год я приношу цветы к памятнику Неизвестному солдату. Это акт, очень нужный для меня, для моей души. Для меня как для человека, который знает, что там было, исходя из огромного количества бесед с очевидцами и огромного количества поглощенной мемуарной литературы, это в меньшей степени День победы. Я понимаю всю эту историю... Ведь не случайно Россия засекретила военные архивы – в этих архивах много чего лежит", – сказал Гордон.

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На вопрос о том, является ли 9 мая общим днем скорби для Украины и России, он ответил, что "свою скорбь ни с кем не делит и не объединяет. В то же время обвинил руководство РФ в "показухе".

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"В России День победы – это день "победобесия", потому что хвастаться (президенту РФ) Путину больше нечем – он хвастается победой в Второй мировой войне. Чем сегодня Россия может похвастаться, кроме мускулов, которыми она играет на границах с Украиной? Поэтому для меня это моя скорбь. Она не показная, она внутренняя", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Максим Бужанский уже отметился скандальным высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.

Также мы писали, как житомирский депутат опозорился билбордом к 9 мая.