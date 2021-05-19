У Раді намагалися хайпонути на моїй відставці – прощальна заява Степанова

При цьому ексглава відомства висловив подяку людям, які допомагали йому "рятувати українців протягом цього бурхливого року"

/ Фото: Facebook

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що багато народних депутатів вчора намагалися "хайпонути" на його відставці.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У сесійній залі багато хто у звичній собі манері знову намагався хайпонути. Тепер вже на моїй відставці. Кожен поводиться в міру свого виховання та психоемоційного стану" , – підкреслив він.

При цьому ексглава відомства висловив подяку людям, які допомагали йому "рятувати українців протягом цього бурхливого року" – медикам, волонтерам, команді міністерства і президенту.

"Спасибі лікарям Борису Тодурову, Ользі Голубовській, Семену Глузману і іншим безсумнівним авторитетам в медицині, медичним сестрам, громадським організаціям, пацієнтам і просто небайдужим громадянам за те, що щиро виступали проти мого звільнення. Ваша підтримка – найкращий індикатор якості", – написав він.

Реклама

Читайте також: Гордон про відставку Степанова: це негідник, ним має зайнятися слідство

За словами Степанова, попри те, що його не підтримали в сесійній залі, він отримав набагато більше – підтримку тисяч лікарів і простих людей по всій країні.

Також колишній глава МОЗ розповів про результати своєї роботи:

з мінімальними втратами подолали третю хвилю пандемії;

уклали контракти на 42 млн доз вакцин;

відновлювали медичну галузь в кризових умовах фактично з нуля;

майже завершили розробку сертифікатів вакцинації.

"Я завжди брав на себе відповідальність за ухвалені рішення, більшість з яких сьогодні приносять дійсну користь людям і працюють на державу. Це був важкий рік і тернистий шлях. Завершення одного етапу означає початок іншого", – резюмував Степанов.

Нагадаємо, раніше ексміністр заявив, що в Україні медицину систематично знищували останні 30 років. І сьогодні ситуація не поліпшується.