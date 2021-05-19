Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости политики

В Раде пытались хайпонуть на моей отставке – прощальное заявление Степанова

19 мая, 13:23

Виталий Семченко Виталий Семченко

При этом экс-глава ведомства выразил благодарность людям, которые помогали ему "спасать украинцев в течение этого бурного года"

Степанов сделал заявление после своей отставки

Степанов сделал заявление после своей отставки / Фото: Facebook

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что многие народные депутаты вчера пытались "хайпонуть" на его отставке.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В сессионном зале многие в привычной себе манере снова пытались хайпонуть. Теперь уже на моей отставке. Каждый ведет себя по мере своего воспитания и психоэмоционального состояния", – подчеркнул он.

При этом экс-глава ведомства выразил благодарность людям, которые помогали ему "спасать украинцев в течение этого бурного года" – медикам, волонтерам, команде министерства и президенту.

"Спасибо врачам Борису Тодурову, Ольге Голубовской, Семену Глузману и другим несомненным авторитетам в медицине, медицинским сестрам, общественным организациям, пациентам и просто неравнодушным гражданам за то, что искренне выступали против моего увольнения. Ваша поддержка – лучший индикатор качества", – написал он.

Реклама

Читайте также: Гордон об отставке Степанова: это негодяй, им должно заняться следствие

В тренде
Назначение Ляшко и Кубракова: сколько голосов они набрали внутри "Слуги народа"
Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады
В тренде
Министр экономики Петрашко отправлен в отставку
Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
В тренде
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii

По словам Степанова, несмотря на то, что его не поддержали в сессионном зале, он получил гораздо больше – поддержку тысяч врачей и простых людей по всей стране.

Также бывший глава Минздрава рассказал о результатах своей работы:

  • с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии;
  • заключили контракты на 42 млн доз вакцин;
  • восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля;
  • почти завершили разработку сертификатов вакцинации.

"Я всегда брал на себя ответственность за принятые решения, большинство из которых сегодня приносят пользу людям и работают на государство. Это был тяжелый год и тернистый путь. Завершение одного этапа означает начало другого", – резюмировал Степанов.

Напомним, ранее экс-министр заявил, что в Украине медицину систематически уничтожали последние 30 лет. И сегодня ситуация не улучшается.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров МедведчукаВласть
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговецВласть
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видео
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видеоВласть
"Уе*ень! Таких трутней под МВД много": Кива обматерил советника АваковаВласть
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответил
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответилВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять