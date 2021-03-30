У Раді сталася бійка нардепів від "Слуги народу" і "Євросолідарності" (відео)

Інцидент стався під час виступу Геращенко

У Верховній Раді виникла невелика бійка між депутатами фракцій "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Реклама

Судячи по трансляції, яку веде телеканал Рада, парламентарії почали штовхатися під час виступу нардепа від "Євросолідарності" Ірини Геращенко. Серед учасників бійки був і колишній президент Петро Порошенко.

Спікер Дмитро Разумков звернувся до Порошенка з фразою: "Петре Олексійовичу, я розберуся".

Читайте також: У Раді сталася бійка, Тимошенко зайняла місце Разумкова: відео

Після цього скандал став стихати, а Геращенко з трибуни оголосила, що один з нардепів від "Слуги народу" начебто знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

Реклама

Нагадаємо, 5 лютого на пленарному засіданні Ради сталася бійка між народними депутатами через виступи, яке стосувалося недавньої блокування трьох телеканалів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама