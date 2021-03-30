У Раді сталася бійка нардепів від "Слуги народу" і "Євросолідарності" (відео)

У Верховній Раді виникла невелика бійка між депутатами фракцій "Слуга народу" і "Європейська солідарність".
Судячи по трансляції, яку веде телеканал Рада, парламентарії почали штовхатися під час виступу нардепа від "Євросолідарності" Ірини Геращенко. Серед учасників бійки був і колишній президент Петро Порошенко.
Спікер Дмитро Разумков звернувся до Порошенка з фразою: "Петре Олексійовичу, я розберуся".
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Після цього скандал став стихати, а Геращенко з трибуни оголосила, що один з нардепів від "Слуги народу" начебто знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, 5 лютого на пленарному засіданні Ради сталася бійка між народними депутатами через виступи, яке стосувалося недавньої блокування трьох телеканалів.
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