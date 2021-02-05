У Раді нова сутичка між депутатами (відео)

Один з депутатів запропонував не пускати на засідання журналістів закритих телеканалів, і це викликало обурення

На сьогоднішньому пленарному засіданні сталася бійка між народними депутатами через виступ, який стосувалося недавнього блокування трьох телеканалів.

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Нардеп від "Голосу" Роман Лозинський під час свого виступу з парламентської трибуни закликав заборонити журналістам заблокованих телеканалів працювати в ложі преси Верховної Ради.

"Рашизм" не повинен проходити на третій поверх парламенту", – заявив він.

Це його виступ і спровокував бійку: до трибуни почали підтягуватися нардепи-опозиціонери. Спочатку Ілля Ківа підійшов, потім ще кілька опозиціонерів, а захищати Лозинського прийшли його колеги по фракції – утворився натовп.

У якийсь момент один з депутатів сильно штовхнув нардепа Олега Волошина. Однак після нетривалої перепалки на цьому все і закінчилося – депутати розійшлися по місцях.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали в своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

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Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції було оскаржено у Верховному суді.

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