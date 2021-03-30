В Раде произошла потасовка нардепов от "Слуги народа" и "Евросолидарности" (видео)

Инцидент произошел во время выступления Геращенко

В Верховной Раде возникла небольшая потасовка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

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Судя по трансляции, которую ведет телеканал Рада, парламентарии начали толкаться во время выступления нардепа от "Евросолидарности" Ирины Геращенко. Среди участников потасовки был и бывший президент Петр Порошенко.

Потасовка в Раде

Спикер Дмитрий Разумков обратился к Порошенко с фразой: "Петр Алексеевич, я разберусь".

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После этого скандал стал стихать, а Геращенко с трибуны объявила, что один из нардепов от "Слуги народа" находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, 5 февраля на пленарном заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось недавней блокировки трех телеканалов.

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