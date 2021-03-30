В Раде произошла потасовка нардепов от "Слуги народа" и "Евросолидарности" (видео)

В Верховной Раде возникла небольшая потасовка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".
Судя по трансляции, которую ведет телеканал Рада, парламентарии начали толкаться во время выступления нардепа от "Евросолидарности" Ирины Геращенко. Среди участников потасовки был и бывший президент Петр Порошенко.
Спикер Дмитрий Разумков обратился к Порошенко с фразой: "Петр Алексеевич, я разберусь".
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После этого скандал стал стихать, а Геращенко с трибуны объявила, что один из нардепов от "Слуги народа" находится в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 5 февраля на пленарном заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось недавней блокировки трех телеканалов.
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