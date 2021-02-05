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  1. Новости политики

В Раде новая стычка между депутатами (видео)

5 февраля, 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Один из депутатов предложил не пускать на заседания журналистов закрытых телеканалов, и это вызвало возмущение

На сегодняшнем пленарном заседании произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось недавней блокировки трех телеканалов.

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Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский во время своего выступления с парламентской трибуны призвал запретить журналистам заблокированных телеканалов работать в ложе прессы Верховной Рады.

"Рашизм" не должен проходить на третий этаж парламента", – заявил он.

Видео: t.me/u_now

Это его выступление и спровоцировало потасовку: к трибуне начали подтягиваться нардепы-оппозиционеры. Сначала Илья Кива подошел, затем еще несколько оппозиционеров, а защищать Лозинского пришли его коллеги по фракции – образовалась толпа.

В какой-то момент один из депутатов сильно толкнул нардепа Олега Волошина. Однако после недлительной перепалки на этом все и закончилось – депутаты разошлись по местам.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

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Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

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Верховная Рада депутаты драка драка в раде

Источник: Сегодня

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