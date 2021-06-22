У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхати

У Держдумі РФ прийняли рішення про те, щоб російська делегація брала участь у літній сесії дистанційно. Що їм так не сподобалося?

Делегація РФ у ПАРЄ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Представники Росії вирішили не їхати на літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки їм довелося б сидіти на "карантині" в готелі через лютуючий в РФ коронавірус. Про це написав у Telegram народний депутат, член української делегації Олексій Гончаренко.

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За його словами, у Держдумі РФ прийняли рішення про те, щоб російська делегація брала участь у літній сесії ПАРЄ дистанційно, а не стаціонарно в Страсбурзі.

"Реальна причина набагато цікавіша: через те, що в Росії спалах коронавірусу і вона знаходиться у "червоній зоні", учасникам російської делегації була поставлена умова після приїзду у Страсбург: бути присутніми тільки на засіданнях ПАРЄ, весь інший вільний час проводити у готелі і не залишати його меж. Російська делегація не погодилася на ці умови і вирішила брати участь у літній сесії дистанційно. Виявляється, найважливіше не участь у засіданнях Парламентської асамблеї, а можливість погуляти по Страсбургу або з'їздити на вихідні на моря", – пояснив Гончаренко.

Як ми вже писали, в ПАРЄ закрили справу проти Гончаренка за український прапор і Путіна-вбивцю. На минулій сесії ПАРЄ український депутат показав прапор з Донбасу і поставив Меркель провокаційне запитання, за що на нього надійшла скарга.

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