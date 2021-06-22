У ПАРЄ закрили справу проти Гончаренка за український прапор і Путіна-вбивцю

На минулій сесії ПАРЄ український депутат показав прапор з Донбасу і поставив Меркель провокаційне запитання

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закрив справу за другою скаргою щодо нього, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін – вбивця?" до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Про це він написав у Telegram.

"Ніяких санкцій не буде", – написав член української делегації.

Він нагадав, що ці дві ситуації сталися на весняній сесії ПАРЄ.

"Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент (ПАРЄ Хендрік) Дамс перервав мене і пригрозив лишити слова. Друга ситуація ― під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, я назвав Путіна вбивцею. На що президент Дамс також відреагував зауваженням", – розповів Гончаренко і додав, що обидві ці його дії не заборонені ніякими правилами ПАРЄ.

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Однак на літній сесії ПАРЄ у нього не буде можливості виступити, оскільки все ще діють санкції через скарги представника Росії Толстого за образу його і Путіна.

Як ми вже писали, Україна заявила про небезпеку відсторонення Гончаренка від виступів у ПАРЄ.