В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехать

В Госдуме РФ приняли решение о том, чтобы российская делегация принимала участие в летней сессии дистанционно. Что им так не понравилось?

Делегация РФ в ПАСЕ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Представители России решили не ехать на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку им пришлось бы сидеть на "карантине" в гостинице из-за бушующего в РФ коронавируса. Об этом написал в Telegram народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко.

Реклама

По его словам, в Госдуме РФ приняли решение о том, чтобы российская делегация принимала участие в летней сессии ПАСЕ дистанционно, а не стационарно в Страсбурге.

"Реальная причина гораздо интереснее: из-за того, что в России вспышка коронавируса и она находится в красной зоне, участникам российской делегации было поставлено условие при приезде в Страсбург: присутствовать только на заседаниях ПАСЕ, все остальное свободное время проводить в гостинице и не покидать ее пределы. Российская делегация не согласилась на данные условия и решила принимать участие в летней сессии дистанционно. Оказывается, важнее всего не участие в заседаниях Парламентской ассамблеи, а возможность погулять по Страсбургу или съездить на выходные на моря", – объяснил Гончаренко.

Как мы уже писали, в ПАСЕ закрыли дело против Гончаренко за украинский флаг и Путина-убийцу. На прошлой сессии ПАСЕ украинский депутат показал флаг с Донбасса и задал Меркель провокационный вопрос, за что на него поступила жалоба.

Все подробности в спецтеме Коронавирус