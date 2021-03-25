В організації Медведчука пройшли обшуки: допомагали окупантам в Криму

Кузьмін розповів, з якими підозрами силовики прийшли в офіс громадської організації

СБУ провела обшуки у громадській організації "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Її представники підозрюються у сприянні в 2014 році проведенню незаконного "референдуму" і "виборів" на окупованому півострові. Про це повідомили у відомстві.

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В СБУ заявили, що мають у своєму розпорядженні незаперечні докази про те, що:

Учасники "Українського вибору" під час окупації Криму і надалі активно підтримували окупантів.

Брали участь в незаконній організації та проведенні "референдуму" і "виборів", стали представниками незаконних "виборчих комісій і дільниць".

Помічені в діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму", незаконно переслідували українських активістів, брали участь у захопленні адмінбудівель.

Відкрито кримінальне провадження за ст.366 (службове підроблення). Вирішується питання про повідомлення учасникам про підозру по ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ст.111 (державна зрада).

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Перед цим нардеп Ренат Кузьмін у Facebook першим повідомив про обшуки.

"В офісі громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з Віктором Медведчуком, СБУ і ГПУ проводять обшук. Набір звинувачень стандартний: Путін, країна-агресор, сепаратизм, державна зрада", – написав Кузьмін.

Нагадаємо, 11 березня СБУ і податкова проводили масштабні обшуки в мережі АЗС Медведчука. Обшуки проходили на 13 морських суднах і 105 автозаправних станціях.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 20 лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини і ще деяких осіб і компаній. Це сталося в рамках розслідування про фінансування тероризму.

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