В организации Медведчука прошли обыски: помогали оккупантам в Крыму

Кузьмин рассказал, с какими подозрениями силовики пришли в офис общественной организации

СБУ провела обыски в общественной организации "Украинский выбор", лидером которого является нардеп Виктор Медведчук, представители которой подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного "референдума" и выборов на оккупированном полуострове. Об этом сообщили в ведомстве.

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В СБУ заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами о том, что:

Участники "Украинского выбора" во время оккупации Крыма и в дальнейшем активно поддерживали оккупантов.

Участвовали в незаконной организации и проведении "референдума" и "выборов", стали представителями незаконных "избирательных комиссий и участков".

Замечены в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", незаконно преследовали украинских активистов, участвовали в захвате админзданий.

Открыто уголовное производство по ст.366 (служебный подлог). Решается вопрос о сообщение участникам о подозрении по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена).

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Перед этим нардеп Ренат Кузьмин в Facebook первым сообщил про обыски.

"В офисе общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ проводят обыск. Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена", – написал он.

Напомним, 11 марта СБУ и налоговая проводили масштабные обыски в сети АЗС Медведчука. Обыски проходили на 13 морских судах и 105 автозаправочных станциях.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и еще ряда лиц и компаний. Это произошло в рамках расследования о финансировании терроризма.

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