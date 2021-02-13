Русский
$ 27,84
33,81
  1. Політика

В ОП найкращим кандидатом на пост міністра енергетики вважають Вітренка

13 лютого, 02:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Буде третя спроба про призначення Вітренка

В Офісі президента Юрія Вітренка вважають найкращим кандидатом на пост міністра енергетики.

Реклама

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна".

За його словами, Кабінет міністрів продовжить консультації для того, щоб третя спроба про призначення Вітренка вдалася.

"Не виключаю, що буде третя спроба. Сподіваюся, можу сказати з великою часткою ймовірності, що третя спроба голосування у Верховній Раді з цього приводу стане успішною", – сказав Єрмак.

В тренді
"Вікно можливостей": як Україна може використати провал візиту Борреля до Москви

Він підкреслив, що зараз в енергетичній галузі багато проблем, і вона потребує сильного міністра зі своєю позицією, яка не буде залежною, що важливо, ні від яких фінансових груп.

Реклама

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки про відставку уряду.

В інтерв'ю Тиграну Мартиросяну Єрмак заявив, що поїздка Володимира Зеленського на Донбас пов'язана із загостренням ситуації і почастішали провокаціями на фронті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Юрій Вітренко Андрей Ермак Офіс президента Тигран Мартиросян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чи готова Україна до вакцинації:
Чи готова Україна до вакцинації: "Свобода слова Савіка Шустера" (онлайн трансляція)Влада
Вперше в історії України
Вперше в історії України "накнопкодавив" на кримінальну справу: нардепу повідомили про підозруВлада
Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передової
Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передовоїВлада
Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7
Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7Влада
Зеленський з послами G7 прибув на Донбас (фото)
Зеленський з послами G7 прибув на Донбас (фото)Влада
Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритою
Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритоюВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти