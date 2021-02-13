В ОП найкращим кандидатом на пост міністра енергетики вважають Вітренка

В Офісі президента Юрія Вітренка вважають найкращим кандидатом на пост міністра енергетики.

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Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна".

За його словами, Кабінет міністрів продовжить консультації для того, щоб третя спроба про призначення Вітренка вдалася.

"Не виключаю, що буде третя спроба. Сподіваюся, можу сказати з великою часткою ймовірності, що третя спроба голосування у Верховній Раді з цього приводу стане успішною", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що зараз в енергетичній галузі багато проблем, і вона потребує сильного міністра зі своєю позицією, яка не буде залежною, що важливо, ні від яких фінансових груп.

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Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки про відставку уряду.

В інтерв'ю Тиграну Мартиросяну Єрмак заявив, що поїздка Володимира Зеленського на Донбас пов'язана із загостренням ситуації і почастішали провокаціями на фронті.

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