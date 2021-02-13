Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки про відставку уряду.
В ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна" він розповів, що Офіс президента не обговорював оновлення кадрів.
"Ми це не обговорювали, поки, у будь-якому разі. Тому ми уважно стежимо за думкою людей", – сказав Єрмак.
За його словами, Кабмін періодично проводить заміни, а парламент може це підтримувати.
"Безумовно, коли потрібні наші поради, консультації, ми із задоволенням їх даємо, але поки питання про відставку уряду нами не розглядалося", – додав він.
Також Єрмак заявив, що поїздка Володимира Зеленського на Донбас пов'язана із загостренням ситуації і почастішали провокаціями на фронті.
Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки". Там глава держави ознайомився з ситуацією на передовій і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
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