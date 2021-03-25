У Держдепі США назвали умову для розмови Байдена із Зеленським

Найближчим часом між лідерами США і України може відбутися розмова, каже Кент

В Адміністрації президента США Джо Байдена чекають від української влади певних результатів, щоб майбутня телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленськимбула підкріплена діями.

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Про це сказав Голосу Америки заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент

За його словами, в США очікують від Зеленського кілька головних кроків:

боротьба з корупцією;

реформа судової системи;

рішення конституційної кризи;

незалежність НАБУ, НБУ та інших держустанов.

"Я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова. Але також важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями, про які я згадав. Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", – сказав Джордж Кент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський запросив Байдена в Українуна важливу і знаменну для нас дату.

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Раніше ми писали, що адміністрація нового президента США Джо Байдена намагається спонукати президента України Володимира Зеленського боротися з повальною корупцією, реформувати судову сферу і "недвозначно порвати з Коломойським".

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