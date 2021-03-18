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Байден зателефонує Зеленському: в посольстві США розкрили подробиці

18 березня, 23:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Байден є відданим другом України, сказав прес-секретар посольства

Незабаром може відбутися телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це виданню "Європейська правда" сказав прес-секретар посольства США Деніел Лангенкемп.

"Цей дзвінок буде. Ми переконані в цьому", – сказав він.

За його словами, Байден взяв на себе низку зобов'язань з міжнародного співробітництва, і в тому числі є "відданим другом України".

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"Україна для нас – партнер, а у відносинах з партнерами ми не висуваємо вимог і немає ніяких передумов для ведення діалогу", – сказав Лангенкемп.

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Він зазначив, що нинішня адміністрація США "натхненна тим, як Зеленський в останні тижні вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну вниз".

Раніше ми писали, що адміністрація нового президента США Джо Байдена намагається спонукати президента України Володимира Зеленського боротися з повальною корупцією, реформувати судову сферу і "недвозначно порвати з Коломойським".

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США Володимир Зеленський Джо Байден посольство США
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