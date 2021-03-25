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Узурпація влади Януковичем: суд ухвалив нове важливе рішення

25 березня, 14:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Адвокати колишнього президента програли апеляцію на його арешт

Український суд відхилив апеляцію захисту експрезидента Віктора Януковича на його арешт у кримінальній справі про захоплення державної влади.

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Про це повідомила 25 березня пресслужба Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.

Як зазначається, відповідне рішення Київського апеляційного суду було прийнято на підставі "переконливої позиції прокурорів Офісу генерального прокурора".

Нагадаємо, що в травні 2020 року Печерський районний суд Києва обрав стосовно Януковича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Його підозрюють в тому, що у вересні і жовтні 2010 року він незаконно привласнив собі повноваження законодавчої і виконавчої влади, скасувавши конституційну реформу 2004 року і таким чином "відкотивши" Конституцію до редакції 1996 року.

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"Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", – зазначили у генпрокурора.

Нагадаємо, що в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання "Харківських угод" про розташування Чорноморського флоту РФ в Криму.

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Віктор Янукович апеляція Апеляційний суд узурпація

Джерело: Сьогодні

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