Узурпація влади Януковичем: суд ухвалив нове важливе рішення

Адвокати колишнього президента програли апеляцію на його арешт

Український суд відхилив апеляцію захисту експрезидента Віктора Януковича на його арешт у кримінальній справі про захоплення державної влади.

Реклама

Про це повідомила 25 березня пресслужба Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.

Як зазначається, відповідне рішення Київського апеляційного суду було прийнято на підставі "переконливої позиції прокурорів Офісу генерального прокурора".

Нагадаємо, що в травні 2020 року Печерський районний суд Києва обрав стосовно Януковича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

В тренді Всього 80 доларів: Арахамія розкрив секрет свого відпочинку на Мальдівах

Його підозрюють в тому, що у вересні і жовтні 2010 року він незаконно привласнив собі повноваження законодавчої і виконавчої влади, скасувавши конституційну реформу 2004 року і таким чином "відкотивши" Конституцію до редакції 1996 року.

Реклама

"Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", – зазначили у генпрокурора.

Нагадаємо, що в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання "Харківських угод" про розташування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама