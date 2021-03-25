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Узурпация власти Януковичем: суд принял новое важное решение

25 марта, 14:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Адвокаты бывшего президента проиграли апелляцию на его арест

Украинский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента Виктора Януковича на его арест по уголовному делу о захвате государственной власти.

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Об этом сообщила 25 марта пресс-служба Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Как отмечается, соответствующее решение Киевского апелляционного суда было принято на основании "убедительной позиции прокуроров Офиса генерального прокурора".

Напомним, что в мае 2020 года Печерский районный суд Киева избрал в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Его подозревают в том, что в сентябре и октябре 2010 года он незаконно присвоил себе полномочия законодательной и исполнительной власти, отменив конституционную реформу 2004 года и, таким образом, "откатив" Конституцию до редакции 1996 года.

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"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – отметили у генпрокурора.

Напомним, что в январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" о размещении Черноморского флота РФ в Крыму.

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Виктор Янукович апелляция Апелляционный суд узурпация

Источник: Сегодня

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