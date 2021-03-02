"Рівень антитіл дуже низький": Зеленський розповів про свою вакцинацію

Вакцина – це єдиний спосіб повернутися до нормального життя без масок і обмежень

Президент Володимир Зеленський після вакцинаціїзаявив, що вирішив зробити щеплення навіть незважаючи на те, що раніше перехворів на COVID-19, оскільки у нього досить низький рівень антитіл.

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Про це він сказав під час поїздки на Донбас, передає ОПУ.

Глава держави дав письмову згоду на щеплення вакциною з Індії і був попереджений, що може бути побічний ефект – підвищена температура.

"Це нормально, таке може бути після кожної вакцини. Щеплення обов’язкове. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", – сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що перемогти короанавірус не вдасться за допомогою масок – необхідно вакцинуватися. Також він вважає вакцину AstraZeneca (Covishield) якісною і однією з кращих у світі.

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"Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя", – резюмував Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він залишився цілком задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

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