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"Уровень антител очень низкий": Зеленский рассказал о своей вакцинации

2 марта, 14:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вакцина – это единственный способ вернуться к нормальной жизни без масок и ограничений

Президент Владимир Зеленский после вакцинации заявил, что решил сделать прививку, даже несмотря на то, что ранее переболел COVID-19, поскольку у него довольно низкий уровень антител.

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Об этом он сказал во время поездки на Донбасс, передает ОПУ.

Глава государства дал письменное согласие на прививку вакциной из Индии и был предупрежден, что может быть побочный эффект – повышенная температура.

"Это нормально, такое может быть после каждой вакцины. Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что победить коронавирус не удастся с помощью масок – необходимо вакцинироваться. Также он считает вакцину AstraZeneca (Covishield) качественной и одной из лучших в мире.

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"Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни", – резюмировал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он остался вполне довольным и призвал украинцев следовать его примеру.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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