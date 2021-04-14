Українська делегація в ТКГ ініціює позачергове засідання – Арестович

Спікер Української делегації в Тристоронній контактній групі пропонує посилити роль ОБСЄ в контролі режиму припинення вогню

Українська делегація в ТКГ по Донбасуініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Реклама

Про це спікер Української делегації в Тристоронньої контактній групі і радник глави ОПУ Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Наша сторона щойно ініціювала на рівні ноти позачергове засідання підгрупи з безпеки для обговорення механізму додаткового контролю режиму припинення вогню", – сказав він.

За його словами, українська делегація пропонує посилити роль ОБСЄ в цьому питанні.

Водночас глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

В тренді Тупицького не пустили до КСУ, але зарплату в 300 тисяч продовжують платити

Реклама

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.

Як ми писали, Росія останнім часом перекидає свої війська до кордону України і в окупований Крим. У МЗС Росії вже заявили, що мають намір захищати російськомовних на Донбасі (а ми знаємо, чим це закінчується). Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії.

Водночас українська військова розвідка зазначає, що востаннє Росія стягувала стільки військ у 2014-15 роках, а потім напала.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама