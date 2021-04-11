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Арестович про манеру Росії вести переговори в ТКГ: блеф і викривлення істини

11 квітня, 19:53

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Росіяни вдають, що вони не є стороною конфлікту на Донбасі

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі українським представникам постійно доводиться стикатися з намаганнями росіян викривити реальну ситуацію.

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Про це спікер Тристоронньої контактної групи, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів Радіо Свобода.

"Це ж стандартні переговори з росіянами. Вони постійно блефують, викривляють істину, починаючи з самої назви групи. Вона ж "тристороння контактна". І в російських документах, які вони підписують, вона "тристороння". А фактично вони її називають "контактна група", маючи на увазі, що Росія – не сторона конфлікту", – навів приклад Арестович.

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Він нагадав, що Москва постійно наполягає на тому, щоб Київ вів прямі переговори з незаконними збройними угрупованнями, які окупували частину Луганської і Донецької областей.

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"Ви поговоріть напряму́ з Луганськом і Донецьком, тоді ми скажемо, що ми погоджуємося". І от в цьому дуже вузькому діапазоні все і відбувається. Але і в цьому вузькому діапазоні багато що вдавалося зробити. Паризька зустріч, два обміни полоненими, потім режим припинення вогню", – перераховує спікер Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, Арестович розповів, що бойовики незаконно утримують на Донбасі близько 300 чоловік, але про новий обмін полонених поки не йдеться, хоча це питання постійно порушують на засіданнях ТКГ.

Також повідомлялося, що Росія блокує обмін полоненими, висуваючи щоразу умови то процесуально очистити бойовиків, то вимагає якісь політичні поступки з боку Києва.

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Росія блеф переговори з бойовиками ТКГ Олексій Арестович
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