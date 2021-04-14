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Украинская делегация в ТКГ инициирует внеочередное заседание – Арестович

14 апреля, 20:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе предлагает усилить роль ОБСЕ в контроле режима прекращения огня

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

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Об этом спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Наша сторона только что инициировала на уровне ноты внеочередное заседание подгруппы по безопасности для обсуждения механизма дополнительного контроля режима прекращения огня", - сказал он.

По его словам, украинская делегация предлагает усилить роль ОБСЕ в этом вопросе.

В свою очередь глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

Как мы писали, Россия в последнее время перебрасывает свои войска к границе Украины и в оккупированный Крым. В МИД России уже заявили, что намерены защищать русскоязычных на Донбассе (а мы-то знаем, чем это заканчивается). В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России.

В свою очередь украинская военная разведка отмечает, что в последний раз Россия стягивала столько войск в 2014-15 годах, а потом напала.

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