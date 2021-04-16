Українська армія одна з найсильніших в Європі: в США похвалили Україну

Якщо Росія буде діяти необдумано або агресивно, це буде мати наслідки – в США пригрозили Кремлю

Українська армія є одна з найсильніших в Європі і суттєво відрізняється від тієї, яка була в 2014 році. При цьому США пообіцяли підтримку України і пригрозили Росії наслідками в разі нової агресії. Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

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За її словами, США і союзники по НАТО в Європі глибоко стурбовані ескалацією на Донбасі і стягуванням військ РФ до кордону України, а на додачу до цього агресор продовжує брехати і нагнітати напруженість.

"Хочу чітко заявити: Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді, Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії", – сказала Квін.

Дипломат відзначила українську армію – зараз вона суттєво відрізняється від тієї, що була у 2014-му.

"Українські збройні сили стали більш боєздатними, більш професійними, одними з найбільш боєздатних збройних сил в Європі сьогодні", – сказала вона і нагадала, що з 2014 року США надали військової допомоги на 2 млрд дол.

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Квін додала, що США і НАТО підтримають Україну в протистоянні Кремлю, а якщо "Росія буде діяти необдумано або агресивно, це буде мати наслідки".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії через втручання в американські вибори і кібератаки.

Крім того, президент США Джо Байден виступив із заявою і закликав Росію припинити ескалацію конфлікту з Україною.

Відео: Сьогодні

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