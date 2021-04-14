Росія перекине на кордон з Україною 110 тисяч "багнетів" – розвідка

Росія ще тиждень буде стягувати сили до українського кордону, тож розгортання повного складу ЗС РФ на наших рубежах може завершитися 20 квітня, а загальна кількість особового складу військ сягне 110 тисяч осіб.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки начальник ГУР полковник Кирило Буданов розповів, що по завершенні розгортання їхня загальна кількість може становити 56 батальйонно-тактичних груп.

Основні райони зосередження російських військ – в окупованому Криму (полігони "Опук" та "Ангарський"),і на полігонах "Клинці" і "Погоново" у Брянській і Воронезькій областях.

Станом на 14 квітня у ці регіони перекинуто ще 19 батарей, одна ротно-тактична група, 10 тактичних груп артилерії, а також два загони спецпризначення. На полігони "Опук" і "Погоново" і в Крим переміщена тактична група 12-ї ракетної бригади (шість одиниць ОТРК "Іскандер М") і тактична група 119-ї ракетної бригади (4 пускові установки "Іскандер М), розповів полковник.

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Він додав, що на полігон "Погоново" очікується прибуття ще однієї такої тактичної групи. Очікується, що там буде ще чотири пускових установки.

"З урахуванням угруповань 8-ї і 20-ї армій – 22 армійського корпусу та переміщення військ на сьогодні поблизу держкордону України та в Криму загалом розгорнуто 47 батальйонно-тактичних груп противника. З них — Орловсько-Воронезький напрямок — 15, Донський — 12, Кримський — 20. До кінця квітня збільшення угруповань ще на 9", – додав Буданов.

За оцінками МОУ, авіаційну підтримку здійснюють сили та засоби 4-ї та 6-ї армій військово-повітряних сил та ППО, а також морська авіація з Чорноморського флоту (загалом 330 літаків та 240 вертольотів).

Не виключене залучення літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

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Підтримку та забезпечення дій сухопутного угруповання з моря надаватимуть кораблі та підводні човни зі складу Чорноморського, Балтійського, Північного флотів, а також Каспійської флотилії. Зазначене корабельне угруповання нараховуватиме понад 40 бойових кораблів і катерів і двох підводних човнів, додали у МОУ.

Нагадаємо, прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

Також нагадаємо, що 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що біля кордонів України, а також на окупованих територіях Донбасу і в Криму зосереджено близько 60 тисяч ворожих солдатів.

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