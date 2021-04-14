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Росія перекине на кордон з Україною 110 тисяч "багнетів" – розвідка

14 квітня, 17:57

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розгортання повного складу російських військ на кордоні триватиме до 20 квітня, розповів начальник ГУР полковник Кирило Буданов

Росія ще тиждень буде стягувати сили до українського кордону, тож розгортання повного складу ЗС РФ на наших рубежах може завершитися 20 квітня, а загальна кількість особового складу військ сягне 110 тисяч осіб.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки начальник ГУР полковник Кирило Буданов розповів, що по завершенні розгортання їхня загальна кількість може становити 56 батальйонно-тактичних груп.

Основні райони зосередження російських військ – в окупованому Криму (полігони "Опук" та "Ангарський"),і на полігонах "Клинці" і "Погоново" у Брянській і Воронезькій областях.

Станом на 14 квітня у ці регіони перекинуто ще 19 батарей, одна ротно-тактична група, 10 тактичних груп артилерії, а також два загони спецпризначення. На полігони "Опук" і "Погоново" і в Крим переміщена тактична група 12-ї ракетної бригади (шість одиниць ОТРК "Іскандер М") і тактична група 119-ї ракетної бригади (4 пускові установки "Іскандер М), розповів полковник.

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Він додав, що на полігон "Погоново" очікується прибуття ще однієї такої тактичної групи. Очікується, що там буде ще чотири пускових установки.

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"З урахуванням угруповань 8-ї і 20-ї армій – 22 армійського корпусу та переміщення військ на сьогодні поблизу держкордону України та в Криму загалом розгорнуто 47 батальйонно-тактичних груп противника. З них — Орловсько-Воронезький напрямок — 15, Донський — 12, Кримський — 20. До кінця квітня збільшення угруповань ще на 9", – додав Буданов.

За оцінками МОУ, авіаційну підтримку здійснюють сили та засоби 4-ї та 6-ї армій військово-повітряних сил та ППО, а також морська авіація з Чорноморського флоту (загалом 330 літаків та 240 вертольотів).

Не виключене залучення літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

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Підтримку та забезпечення дій сухопутного угруповання з моря надаватимуть кораблі та підводні човни зі складу Чорноморського, Балтійського, Північного флотів, а також Каспійської флотилії. Зазначене корабельне угруповання нараховуватиме понад 40 бойових кораблів і катерів і двох підводних човнів, додали у МОУ.

Нагадаємо, прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

Також нагадаємо, що 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що біля кордонів України, а також на окупованих територіях Донбасу і в Криму зосереджено близько 60 тисяч ворожих солдатів.

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Крим авіація Міноборони розвідка батальйони ЗС РФ іскандер перекидання зброї ГУР МОУ Кирило Буданов

Джерело: Сьогодні

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