Украинская армия одна из сильнейших в Европе: в США похвалили Украину

Если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия – в США пригрозили Кремлю

Украинская армия является одна из сильнейших в Европе и существенно отличается от той, которая была в 2014 году. При этом США пообещали поддержку Украины и пригрозили России последствиями в случае новой агрессии. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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По ее словам, США и союзники по НАТО в Европе глубоко обеспокоены эскалацией на Донбассе и стягиванием войск РФ к границе Украины, а вдобавок к этому агрессор продолжает лгать и нагнетать напряженность.

"Хочу четко заявить: Украина не делала и не делает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России", – сказала Квин.

Дипломат отметила украинскую армию – сейчас она существенно отличается от той, что была в 2014-м.

"Украинские вооруженные силы стали более боеспособными, более профессиональными, одними из самых боеспособных вооруженных сил в Европе сегодня", – сказала она и напомнила, что с 2014 года США предоставили военной помощи на 2 млрд долл.

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Квин добавила, что США и НАТО поддержат Украину в противостоянии Кремлю, а если "Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия".

Как сообщали новости "Сегодня", 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы и кибератаки.

Кроме того, президент США Джо Байден выступил с заявлением и призвал Россию прекратить эскалацию конфликта с Украиной.

Видео: Сегодня

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