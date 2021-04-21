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У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі

21 квітня, 15:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сам Путін під час свого виступу перед Федеральними зборами нічого не сказав про пропозицію Зеленського – відповідь дав Кремль

Пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі для проведення переговорів передали російському лідерові Володимиру Путіну.

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Про це повідомив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Текст виступу Зеленського був оперативно повідомлений президенту. Але я поки не впевнений, що він мав час з ним ознайомитися, тому що традиційно більшу частину ночі перед оголошенням послання (до Федеральних зборів. – Ред.) працював над текстом виступу", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав слова Зеленського про спробу закінчити війну через прямі переговори з Путіним "заявою хорошого актора", в якій немає сенсу, і що нібито президент України просто вирішив перехопити ініціативу напередодні послання Путіна. Тим часом у Зеленського пояснили пропозицію Путіну.

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Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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Донбас Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков

Джерело: Сьогодні

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