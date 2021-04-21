У Зеленського пояснили, навіщо Путіна позвали на Донбас

Київ не може чекати, поки Путін прислухається до Заходу і сяде за стіл переговорів – Зеленський зробив рішучий крок

Президент Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі тому, що господар Кремля уникає переговорів у "нормандському форматі" і гальмує цим мирний процес.

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Про це розповів Обозревателю радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Київ не може чекати, поки Путін прислухається до Заходу і сяде за стіл переговорів.

"Поки пан Путін з різних причин уникає продуктивних переговорних контактів у "нормандському форматі", до чого його закликає весь цивілізований світ, Україна не може чекати, поки ці заклики спрацюють. Ми повинні робити все, щоб зняти загрозу і припинити цю війну", – сказав Подоляк.

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Радник глави ОПУ вважає, що припинити війну може лише Путін, але щоб він на це пішов, повинні відбутися переговори.

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"Оскільки на переговорах радників лідерів "Нормандської четвірки" з'явилася пропозиція зустрітися на лінії розмежування, президент запропонував піти далі і зустрітися двом лідерам для переговорів на українському Донбасі. Там, де йде війна. Якщо у російської сторони буде сміливість (для переговорів. – Ред.), це зможе стати початком руху до справжнього миру", – резюмував Подоляк.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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