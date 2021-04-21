У Зеленського пояснили, навіщо Путіна позвали на Донбас

Президент Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі тому, що господар Кремля уникає переговорів у "нормандському форматі" і гальмує цим мирний процес.
Про це розповів Обозревателю радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
За його словами, Київ не може чекати, поки Путін прислухається до Заходу і сяде за стіл переговорів.
"Поки пан Путін з різних причин уникає продуктивних переговорних контактів у "нормандському форматі", до чого його закликає весь цивілізований світ, Україна не може чекати, поки ці заклики спрацюють. Ми повинні робити все, щоб зняти загрозу і припинити цю війну", – сказав Подоляк.
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Радник глави ОПУ вважає, що припинити війну може лише Путін, але щоб він на це пішов, повинні відбутися переговори.
"Оскільки на переговорах радників лідерів "Нормандської четвірки" з'явилася пропозиція зустрітися на лінії розмежування, президент запропонував піти далі і зустрітися двом лідерам для переговорів на українському Донбасі. Там, де йде війна. Якщо у російської сторони буде сміливість (для переговорів. – Ред.), це зможе стати початком руху до справжнього миру", – резюмував Подоляк.
Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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