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Тупицький показав, скільки коштує його відпочинок в Дубаї

12 січня, 12:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава КСУ також спростував спільний відпочинок з кримінальними авторитетами

Голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому відпочинок в Дубаї обійшовся в 242 тисячі гривень за тиждень, а не 300 тисяч на добу за віллу, як про це ходили чутки.

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Про це повідомляє пресслужба КСУ.

У суді зазначили, що Тупицький з 6 по 13 січня перебуває у відпустці. 6 числа він разом з дружиною і сином вилетіли на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати, де пробудуть до 13 січня.

"Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242,1 тис. грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування", – йдеться в заяві.

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В КСУ відзначили, що це спростовує чутки про те, що нібито Тупицький знімає віллу за 300 тис. грн на добу, а його дохід за грудень в 433,5 тис. грн повністю може покрити витрати на відпочинок.

Сам же Тупицький в своїй заяві спростував чутки про нібито спільний відпочинок в Дубаї з російськими та українськими кримінальними авторитетами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", активіст знайшов главу КСУ в Еміратах і підкинув йому "матеріальну допомогу" на відпочинок в Дубаї.

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відпочинок Дубай тупицкий

Джерело: Сьогодні

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