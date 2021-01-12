Тупицький показав, скільки коштує його відпочинок в Дубаї

Голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому відпочинок в Дубаї обійшовся в 242 тисячі гривень за тиждень, а не 300 тисяч на добу за віллу, як про це ходили чутки.
Про це повідомляє пресслужба КСУ.
У суді зазначили, що Тупицький з 6 по 13 січня перебуває у відпустці. 6 числа він разом з дружиною і сином вилетіли на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати, де пробудуть до 13 січня.
"Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242,1 тис. грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування", – йдеться в заяві.
В КСУ відзначили, що це спростовує чутки про те, що нібито Тупицький знімає віллу за 300 тис. грн на добу, а його дохід за грудень в 433,5 тис. грн повністю може покрити витрати на відпочинок.
Сам же Тупицький в своїй заяві спростував чутки про нібито спільний відпочинок в Дубаї з російськими та українськими кримінальними авторитетами.
Як повідомляли новини "Сьогодні", активіст знайшов главу КСУ в Еміратах і підкинув йому "матеріальну допомогу" на відпочинок в Дубаї.
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