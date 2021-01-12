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Тупицькому прямо в готелі підкинули "грошей на відпочинок" в Дубаї (відео)

12 січня, 12:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Суддя розповів, які насправді апартаменти він знімає в Еміратах

На курорті в Дубаї голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому активіст підкинув грошей на відпочинок, а суддя у відповідь розповів, що геть не так шикарно там відпочиває, як про це пишуть ЗМІ.

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Відповідне відео опублікував Telegram-канал Картковий Офіс.

Суддю застали в ресторані готелю, де він був разом зі своєю сім'єю. Активіст поклав йому на стіл купюру і сказав: "Від платників податків України – матеріальна допомога. Дорогий готель, а у вас маленька зарплата. І в Крим, на дачу – на рублі розміняєте".

Однак Тупицького це не надто збентежило, і він цілком спокійно запропонував присісти поруч і поговорити.

На репліку активіста про дорогий готель, Тупицький разом з дружиною відповіли, що насправді вони не живуть на віллі, як про це пишуть, а в сімейному номері.

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"Показуєте на весь світ, що ми живемо на 900 кв. метрів. Це ж не відповідає дійсності", – сказав глава КСУ і пообіцяв задекларувати свій відпочинок в Дубаї, коли повернеться в Україну.

Раніше ми повідомляли, що 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив на два місяці від виконання обов'язків судді голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

У відповідь в КСУ назвали указ президента неконституційним.

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відпочинок КСУ Дубай тупицкий

Джерело: Сьогодні

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