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Тупицкий показал, сколько стоит его отдых в Дубае

12 января, 12:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава КСУ также опроверг совместный отдых с криминальными авторитетами

Главе Конституционного суда Александру Тупицкому отдых в Дубае обошелся в 242 тысячи гривен за неделю, а не 300 тысяч в сутки за виллу, как об этом ходили слухи.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В суде отметили, что Тупицкий с 6 по 13 января находится в отпуске. 6 числа он вместе с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242,1 тыс. грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", – говорится в заявлении.

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В КСУ отметили, что это опровергает слухи о том, что якобы Тупицкий снимает виллу за 300 тыс. грн в сутки, а его доход за декабрь в 433,5 тыс. грн полностью может покрыть расходы на отдых.

Сам же Тупицкий в своем заявлении опроверг слухи о якобы совместном отдыхе в Дубае с российскими и украинскими криминальными авторитетами.

Как сообщали новости "Сегодня", активист нашел главу КСУ в Эмиратах и подкинул ему "материальную помощь" на отдых в Дубае.

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отдых Дубай тупицкий

Источник: Сегодня

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