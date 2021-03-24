"Я – бультер'єр президента": Тищенко перевели на Закарпаття

Народний депутат Микола Тищенко очолив закарпатський осередок "Слуги народу". При цьому він відзначився влучною фразою про вірність президенту Володимиру Зеленському. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNeews.

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На запитання про те, чи зміниться якось його сфера діяльності після Києва на Закарпатті, він дав дивну відповідь: "Ви весь час йдете від суті... Я – бультер'єр президента. Де буде команда, де потрібна буде моя робота, там я буду і працювати".

"Закарпаття – це один з найскладніших регіонів. Це регіон, де мінімум п'ять разів змінювалася влада, а люди залишалися і люди цінували любов, добро, працю. Тому сьогодні ми повинні зробити все – дати роботу, гідну зарплату і віру в те, що разом зробимо Україну сильною", – сказав Тищенко.

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Нагадаємо, Тишенко був головою київського осередку "Слуги народу". Тепер тимчасово, до кінця локдауну, столичну організацію очолить Леся Забуранна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Ірина Верещук потролила Тищенка під Радою.

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