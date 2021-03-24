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"Я – бультер'єр президента": Тищенко перевели на Закарпаття

24 березня, 13:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слуга народу повеселив новою фразою про свою відданість президенту

Народний депутат Микола Тищенко очолив закарпатський осередок "Слуги народу". При цьому він відзначився влучною фразою про вірність президенту Володимиру Зеленському. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNeews.

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На запитання про те, чи зміниться якось його сфера діяльності після Києва на Закарпатті, він дав дивну відповідь: "Ви весь час йдете від суті... Я – бультер'єр президента. Де буде команда, де потрібна буде моя робота, там я буду і працювати".

"Закарпаття – це один з найскладніших регіонів. Це регіон, де мінімум п'ять разів змінювалася влада, а люди залишалися і люди цінували любов, добро, працю. Тому сьогодні ми повинні зробити все – дати роботу, гідну зарплату і віру в те, що разом зробимо Україну сильною", – сказав Тищенко.

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Нагадаємо, Тишенко був головою київського осередку "Слуги народу". Тепер тимчасово, до кінця локдауну, столичну організацію очолить Леся Забуранна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Ірина Верещук потролила Тищенка під Радою.

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Закарпаття Микола Тищенко слуга народа

Джерело: Сьогодні

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