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  1. Політика

Татаров відреагував на "передачу" його справи в НАБУ

15 січня, 18:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Сам Татаров стверджує, що ВАКС відмовив антикорупційного бюро в передачі справи

Вищий антикорупційний суд не передавав Національному антикорупційному бюро України справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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Про це він повідомив особисто 15 січня у своєму Telegram, спростувавши заяву НАБУ, зроблене раніше в цей день

"Інформація, оприлюднена НАБУ, що нібито ВАКС виніс рішення відносно мене не відповідає дійсності. Вищий антикорупціний суд відмовив ініціаторам звернення", – пише Татаров.

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Нагадаємо, що він проходить фігурантом у справі про квартири Нацгвардії. Його підозрюють у дачі хабара разом з екс-нардепом Максимом Микитасем, щоб судовий експерт надав потрібний їм висновок, який дозволив би закрити "квартирну справу".

Як повідомлялося, під час судового засідання під Новий рік, 30 грудня, прокурор заявив, що відкликає клопотання про обрання запобіжного заходу для Татарова у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 млн грн, оскільки недостатньо ознайомився з підозрою чиновнику. Суддя підтримав прохання прокурора.

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НАБУ ВАКС Офіс президента Олег Татаров

Джерело: Сьогодні

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