Татаров отреагировал на "передачу" его дела в НАБУ

Сам Татаров утверждает, что ВАКС отказал Антикоррупционному бюро в передаче дела

Высший антикоррупционный суд не передавал Национальному антикоррупционному бюро Украины дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

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Об этом он сообщил лично 15 января в своем Telegram, опровергнув заявление НАБУ, сделанное ранее в этот день

"Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности. Высший антикоррупционную суд отказал инициаторам обращения", – пишет Татаров.

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Напомним, что он проходит фигурантом в деле о квартирах Нацгвардии. Его подозревают в даче взятки вместе с экс-нардепом Максимом Микитасем, чтобы судебный эксперт предоставил нужное им заключение, которое бы позволило похоронить "квартирное дело". А под Новый год, 30 декабря, суд отказался арестовать Татарова.

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