У СБУ забрали "справу Татарова" і повертають в НАБУ – рішення суду

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про передачу справи заступник голови Офісу президента Олега Татаровазі Служби безпеки України у Національне антикорупційне бюро.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

ВАКС зобов'язав генерального прокурора розглянути клопотання про необхідність передачі справи від СБУ назад в НАБУ.

У своєму рішенні суддя зазначає, що одним з фактів, які досліджуються в рамках цього провадження, є надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовій особі. Отже, кримінальне правопорушення за ч.3 ст.369 вчинене нардепом і, згідно ст.216 КПК України, може бути розслідувано лише детективами НАБУ.

"Рішення про передачу справи в СБУ в подальшому може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже всі зібрані докази будуть визнані судом неприпустимими через проведення службового розслідування неналежним органом", – заявили в НАБУ.

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Директор відомства Артем Ситник вже направив в Офіс генпрокурора постанову з вимогою повернути їм з СБУ "справу Татарова".

У НАБУ нагадали, що 23 грудня 2020 року один із заступників генерального прокурора "таємно" прийняв рішення про передачу кримінального провадження в СБУ, що антикорупціонери тоді назвали втручанням в їх діяльність.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Татаров проходить фігурантом у справі щодо квартир Нацгвардії. Його підозрюють у дачі хабара разом з екснардепом Максимом Микитасем, щоб судовий експерт надав потрібний їм висновок, який би дозволив поховати "квартирну справу". А під Новий рік, 30 грудня, суд відмовився заарештувати Татарова.

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